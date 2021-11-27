السعودية تسمح لحالات معينة بالقدوم المباشر من جميع الدول

أعلنت السعودية، السبت، السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة اعتبارا من يوم السبت القادم.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه "تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 4، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة ثلاثة أيام".

وبين المصدر أن القرار يأتي "بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليا وعالميا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورنا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول".

وأكد المصدر أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميا.

وكانت المملكة علقت القدوم المباشر مؤقتا من بعض الدول، والذي يستلزم قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وزارة الخارجية السعودية