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مطار عدن الدولي يتسلم معدات كهربائية بدعم سعودي

أخبار العالم العربي

مطار عدن الدولي يتسلم معدات كهربائية بدعم سعودي
AFP SALEH OBAIDI
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تسلمت إدارة مطار عدن الدولي، اليوم السبت، مولدين كهربائيين بطاقة توليدية 650 كيلو فولت، بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضح الوكيل المساعد لوزارة النقل اليمنية عامر الزعوي لوكالة "سبأ" الحكومية، أن "المولدين الكهربائيين يعدان إضافة نوعية ستسهم في الارتقاء بمستوى نشاط مطار عدن على كافة الأصعدة خاصة ما يتعلق بتأمين طاقة كهربائية احتياطية".

مطار عدن الدولي يتسلم معدات كهربائية بدعم سعودي
وكالة "سبأ"

وأشاد الزعوي، "بكافة تدخلات البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، الرامية إلى دعم كافة الخدمات التنموية والخدمية والحيوية لاسيما بقطاع النقل".

المصدر: "سبأ"

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