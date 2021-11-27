قرقاش يعلق على زيارة محمد بن زايد إلى تركيا

وصف المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، ‏زيارة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا الأسبوع الماضي بالناجحة، معتبرا أنها تؤكد الثقل السياسي للإمارات.‏

وقال قرقاش، في تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "المتابع لحجم ردود الفعل الإيجابية حول زيارة الشيخ محمد بن زايد الناجحة إلى تركيا يدرك تماما أهمية الثقل السياسي والاقتصادي والدور المحوري الذي باتت الإمارات تلعبه في تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار في المنطقة".

المتابع لحجم ردود الفعل الإيجابية حول زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الناجحة الي تركيا يدرك تماماً أهمية الثقل السياسي والاقتصادي والدور المحوري الذي باتت الإمارات تلعبه في تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار في المنطقة. pic.twitter.com/UTigizD1vo — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 27, 2021

وزار آل نهيان تركيا يوم 24 نوفمبر لأول مرة منذ فبراير العام 2012، حيث أجرى محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

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وبحث ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس التركي سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية وتقع الطرفان على حزمة من اتفاقات التعاون في مجالات مختلفة.

وشهدت العلاقات التركية الإماراتية توترا متصاعدا خلال السنوات الماضية على خلفية قضايا عدة على رأسها دعم تركيا لقطر وملفات ليبيا وسوريا واليمن والاتهامات المتبادلة بالتجسس وإبرام السلطات الإماراتية اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

ولاحقا تراجعت حدة التوتر السياسي بشكل ملموس حيث أجرى الرئيس التركي وولي عهد أبو ظبي، اتصالا هاتفيا يوم 30 أغسطس بحثا فيه "العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين".

وتزامنا مع ذلك أكد مسؤولون مطلعون أن البلدين يعملان على خطط لتطوير التعاون الاقتصادي بينهما بما في ذلك عبر الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطاقة بتركيا.

المصدر: RT