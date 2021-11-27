سانا: "قوات سوريا الديمقراطية" تخطف عددا من المدنيين في ريف الحسكة
أفادت وكالة "سانا" بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خطفت عددا من المدنيين في قرى ريف الحسكة الجنوبي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وقالت مصادر محلية لوكالة "سانا" إن "عددا من العربات العسكرية التابعة لميليشيا "قسد" حاصرت قرى خربة التمر والليلي والطارقية بجنوب مدينة الحسكة، وقام مسلحو الميليشيا بتفتيش ومداهمة منازل المواطنين وخطفوا عددا من أهالي القرى واقتادوهم إلى جهة مجهولة".
وصعدت "قسد" عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية وخطفت العشرات من الأهالي في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادت المئات من الشبان إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا لإجبارهم على القتال في صفوفها، حسب "سانا".
المصدر: "سانا"
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