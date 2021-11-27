الأردن .. الإفراج عن الموقوفين في الاحتجاجات ضد اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل والإمارات

أعلن محافظ العاصمة الأردنية عمّان، ياسر العدوان، أنه جرى، اليوم السبت، الإفراج عن 16 شخصا تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات على الاتفاقية مع اسرائيل والإمارات، بخصوص الماء والطاقة.

وبين العدوان في تصريحات خاصة لـ"رؤيا"، أن عدد الموقوفين المفرج عنهم بلغ 16 شخصا.

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وكان النائب في البرلمان الإردني، خليل عطية، قد قال عبر حسابه على تويتر: "إن اعتقال من يعبر عن رأيه ورأي شعبنا بالمسيرات ضد التطبيع يعيدنا إلى زمن الأحكام العرفية".

وطالب النائب عطية بالإفراج الفوري عن طلاب الجامعات الذين أوقفهم محافظ العاصمة ياسر العدوان لمشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية ضد اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" بين الأردن وإسرائيل، 14 يوما في مراكز الإصلاح والتأهيل، توقيفا إداريا، إضافة إلى الناشطين والمعتقلين، ودون إبطاء.

وكان طلبة الجامعة الأردنية قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة، يوم الأربعاء الماضي، وذلك احتجاجا على اتفاقية المياه التي وقع الأردن وإسرائيل خطاب النوايا بشأنها، ورفضا لاعتقال زملائهم الطلبة وتوقيفهم إداريا.

وقال الطلبة إن المحافظ قرر توقيف زملائهم (14) يوما بعد اعتقالهم أثناء مشاركتهم باعتصام قرب دوار الداخلية، حيث كان الطلبة يحتجون على اتفاقية (المياه مقابل الكهرباء).

وطالبوا بإطلاق زملائهم الذين تم توقيفهم نظرا لعدم ارتكابهم أية مخالفات قانونية

المصدر: رؤيا، وسائل إعلام