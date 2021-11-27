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تحديث أكثر من 40 قانونا.. رئيس الامارات يعتمد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ البلاد

أخبار العالم العربي

تحديث أكثر من 40 قانونا.. رئيس الامارات يعتمد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ البلاد
خليفة بن زايد
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اعتمد الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة، بتحديث أكثر من 40 قانونا، لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية خلال عام 2021.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، تشمل القوانين المُلكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وقانون الشركات التجارية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وخدمات الثقة، وقانون التخصيم، وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون دخول وإقامة الأجانب، وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، وقوانين البيانات الشخصية ومكتب البيانات، وغيرها.

المصدر: وام

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