تونس.. الحكم على قاضية بالسجن 5 أعوام بتهمة "التدليس"
كشفت إذاعة "موزاييك" أنه وفقا لمعلوماتها، فقد قضت محكمة تونسية بالسجن مدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل في حق قاضية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس.
وفي التفاصيل، أشارت "موزاييك إف إم" إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل في حق قاضية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان أصدر سابقا قرارا بإيقاف القاضية المذكورة عن العمل مع احالتها على النيابة العمومية، فتولت الطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار ايقافها عن العمل، وتحصلت على قرار إيقاف تنفيذ لقرار إيقافها عن العمل صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، ليتم ارجاعها لسالف عملها مع نقلتها إلى مركز عمل اخر بإحدى المحاكم داخل الجمهورية.
المصدر: "موزاييك إف إم"
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