سلطنة عمان تعلق دخول القادمين من 7 دول ابتداء من 28 نوفمبر
Reuters
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علقت سلطنة عمان دخول القادمين من 7 دول، بينها جنوب إفريقيا، ابتداء من 28 نوفمبر بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كورونا.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، إن سلطنة عمان قررت تعليق دخول القادمين من جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق، ابتداء من 28 نوفمبر، بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا، رصدت في جمهورية جنوب إفريقيا.
المصدر: وكالة الأنباء العمانية
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