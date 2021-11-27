واشنطن ترحب بتصنيف أستراليا "حزب الله" منظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، عن ترحيبها بإعلان أستراليا "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية".

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وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان "إن محو التمييز الخاطئ بين الجناح العسكري لحزب الله وبقية المنظمة الإرهابية هو خطوة حاسمة للمضي قدما".

وأضاف أن الحزب "منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي، وتقوض سيادة الدولة اللبنانية".

وأكد برايس " أن قدرات التنظيم شبه العسكرية والإرهابية وآلته الدعائية وشبكته المالية الفاسدة، تشكل عقبات رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط وحول العالم".

وأشار إلى أن الخطوة التي اتخذتها أستراليا تعتبر "خطوة هامة موجهة نحو قدرات حزب الله على العمل في أستراليا وخارجها".

وكان "حزب الله" دان قرار السلطات الأسترالية بتصنيفه منظمة إرهابية، معتبرا أنه "انصياع للإملاءات ‏الأمريكية والصهيونية".

المصدر: RT