التحالف العربي يعلن تدمير منصة صواريخ حوثية في صعدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مساء الجمعة، عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ بالستية حوثية في محافظة صعدة شمالي غربي البلاد.

وقال التحالف، وفق وكالة "واس" الرسمية، إنه "دمر منصة إطلاق صواريخ بالستية شكلت تهديدا وشيكا في صعدة"​​​.

كما نشر التحالف صورا وفيديوهات استخباراتية، قال إنها توثق تفاصيل عملية استهداف دار الرئاسة بصنعاء فجر الجمعة.

كما نشرت #قيادة_القوات_المشتركة_للتحالف أحد التسجيلات لعملية استهداف صاروخ باليستي بجبل النهدين في معسكر دار الرئاسة بفترة ماضية.#واس_عامpic.twitter.com/juedbUUjqD — واس العام (@SPAregions) November 26, 2021

وقال التحالف إن القصر الرئاسي بصنعاء "ارتبط بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوبه وترتبط بجبل النهدين"، مضيفا أن "طائراته استهدفت عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية بعد قصفه لها قبل يومين".

وكان التحالف أكد اتخاذه الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنيب المدنيين التعرض لأي أضرار نتيجة العملية العسكرية على دار الرئاسة.

وفي صعيد متصل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، بأن التحالف نفذ 13 غارة جوية على محافظة مأرب، توزعت بـ 11 غارة على مديرية الجُوبة، وغارتين على مديرية صرواح.

وأشارت إلى طيران التحالف شن أيضا غارتين على منطقة العمشية في مديرية حرف سُفيان شمال عمران، في حين تعرضت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية إلى غارة جوية استهدفت منطقة الأقشع في مديرية الحزم بمركز المحافظة.

المصدر: "واس" + "المسيرة"