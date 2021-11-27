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وزارة الخارجية السعودية تعزي روسيا في ضحايا حريق كيميروفو

أخبار العالم العربي

وزارة الخارجية السعودية تعزي روسيا في ضحايا حريق كيميروفو
Reuters AHMED YOSRI
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الألم جراء الحريق الذي اندلع في أحد مناجم الفحم في مقاطعة كيميروفو في منطقة سيبيريا الروسية، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

وعبرت الوزارة في بيان نشرته مساء الجمعة عن "خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة حكومة وشعبا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل".

ويوم الخميس، أعلنت السلطات الروسية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيمروفو في منطقة سيبيريا، إلى 52 شخصا بينهم 6 عناصر إنقاذ.

المصدر: RT

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