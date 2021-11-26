مستشار الكاظمي: سنكشف بعض الحقائق والأفلام والصور عن محاولة اغتيال رئيس الحكومة

أعلن مشرق عباس، المستشار السياسي الخاص لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور عن محاولة اغتيال الكاظمي.

وكتب على حسابه في "تويتر": "الأيام القادمة ستشهد الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور، والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي".

وأضاف: "لن ننتبه إلى محاولات التضليل، كما نأسف لمن يتأثر بها غافلا، والحقيقة لا تموت".

المصدر: RT