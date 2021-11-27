شركة طيران سورية تطلق أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي

أعلنت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران إقلاع أول رحلة مباشرة بين دمشق وأبو ظبي، بعد استئناف رحلاتها إلى إمارتي الشارقة ودبي التي كانت توقفت إثر جائحة كورونا.

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ونقلت وكالة "سانا" عن المدير التجاري في الشركة حمدي خلف أن تشغيل محطة أبو ظبي هي خطوة أولى، ستتبعها خطوات أخرى للتعاون في مجال الرحلات الجوية مع البلدان الأخرى.

وأضاف أنه ستكون هناك رحلة جوية قريبة إلى باكستان ورحلة إضافية بين حلب والشارقة لتصبح رحلتين أسبوعيا.

وقال مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة، أسامة ساطع، إن الخطوة تأتي في إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية والوصول إلى العاصمة أبو ظبي تلبية لاحتياجات مسافريها ولتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين.

وأشار إلى أهمية فتح خط مباشر بين دمشق وأبو ظبي لجهة تطوير وتعزيز التبادل التجاري والثقافي والسياحي.

وكانت الشركة أعلنت في يونيو الماضي، عودة رحلاتها المباشرة من دمشق إلى الإمارات العربية المتحدة بعد توقفها جراء جائحة كورونا، وتسيّر حاليا رحلات إلى إمارة الشارقة من مطار دمشق الدولي ومطار حلب.

المصدر: "سانا"