نصر الله: قيمة دعم الوقود الإيراني في الفترة الماضية بلغت 10 ملايين دولار

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن الحزب منذ سبتمبر أنفق أكثر من عشرة ملايين دولار إجمالا على وقود مجاني ومدعوم مصدره إيران لفائدة اللبنانيين.

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وفي خطاب تلفزيوني قال نصر الله إن ما قيمته 2.6 مليون دولار من الوقود تم توفيره مجانا لمؤسسات غير حكومة وبلديات ومستشفيات حكومية وغيرها من المؤسسات اللبنانية، بينما تم بيع وقود بأكثر من 7.5 مليون دولار بأسعار مدعومة.

وبدأ "حزب الله" استيراد الوقود الإيراني عبر سوريا في سبتمبر، في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى معالجة النقص في البلاد بسبب أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

المصدر: "رويترز"