هنية يتصل بلاعب الجودو الجزائري فتحي نورين

أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، اتصالا هاتفيا بلاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، الذي امتنع عن منازلة لاعب إسرائيلي في أولمبياد طوكيو الفائت.

وقالت حركة "حماس" في بيان إن هنية "ثمن الموقف الأصيل الذي اتخذه اللاعب فتحي، وعبر عن موقف الشعب الجزائري الأصيل"، معتبرا أن هذه خطوة "محل فخر واعتزاز الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة".

وأضاف: "في ظل رياح التطبيع يأتي هذا الموقف الرجولي والبطولي من اللاعب الجزائري نورين، ليعبر عن الأصالة والانتماء للأمة، ويعبر عن الجزائر الحبيبة التي تقف دوما مع الشعب الفلسطيني".

من جانبه، أعرب اللاعب نورين عن تقديره لهذا الاتصال، وقال "هذا الموقف واجب منا تجاه فلسطين التي تعتبر قضيتنا، فنحن مع فلسطين والقدس، وهذا ما تربينا عليه، وجزء من عقيدتنا وتراث آبائنا وأجدادنا".

وجاء هذا الاتصال في أثناء حفل التكريم للاعب فتحي نورين الذي أجراه مكتب حركة "حماس" بالجزائر.

المصدر: RT