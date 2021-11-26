الخارجية العراقية تعلن أعداد العائدين طوعيا من حدود بيلاروس

أعلن أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، أعداد العائدين طوعيا من المهاجرين العراقيين الذين كانوا عالقين على حدود بيلاروس.

وقال في بيان: "تتابع وزارة الخارجية تطورات ملف المهاجرين العراقيين منذ منتصف يونيو 2021، وأجرى وزير الخارجية فؤاد حسين اتصالات موسعة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي واستقبل عددا منهم في بغداد، إذ كان الشعور بضرورة تحقيق استجابة وطنية لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات التهريب والاتجار بالبشر، التي كانت ضالعة في هذه المخاطر".

وأضاف، أن "الوزارة أوعزت لسفارتي جمهورية العراق في موسكو ووارسو بإيفاد الفرق الدبلوماسية إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتفيا وبولندا".

وتابع: "مع تصاعد الهجرة مؤخرا حرصت الوزارة على التنسيق العاجل مع الجهات الوطنية وأخذ زمام المبادرة، ونجحنا حتى الآن من إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء استثنائية وعبر جهود نسقتها الوزارة مع الخطوط الجوية العراقية، وكانت ضمن الرحلات الأولى (431) والثانية (176) والثالثة (435) والرابعة ستكون مساء اليوم (431) والخامسة ستكون يوم غد وتقل (430) عراقيا، ليكون مجموع العائدين طوعيا 1894".



المصدر: RT