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الإفراج عن أسير فلسطيني الأحد المقبل بعد قضائه 20 عاما في السجون الإسرائيلية (فيديو)

أخبار العالم العربي

الإفراج عن أسير فلسطيني الأحد المقبل بعد قضائه 20 عاما في السجون الإسرائيلية (فيديو)
Globallookpress
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أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني-فتح (إقليم نابلس)، أن إسرائيل ستفرج عن الأسير الفلسطيني بلال فخري جودة بعد غد الأحد، وذلك بعد قضائه 20 عاما في السجون الإسرائيلية.

يذكر أن الأسير جودة كان قد اعتقل خلال كمين نصبته القوات الخاصة الإسرائيلية على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وقلقيلية بتاريخ 27-11-2001.

وحكمت إسرائيل على جودة بالسجن لمدة 20 عاما بعد تأجيل محاكمته لأكثر من مرة.

المصدر: RT + "سرايا القدس"

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