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ليبيا.. الجنائية توجه رسالة للعليا للانتخابات باستبعاد حفتر من المترشحين

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ليبيا.. الجنائية توجه رسالة للعليا للانتخابات باستبعاد حفتر من المترشحين
Reuters Esam Al-Fetori
خليفة حفتر (صورة أرشيفية)
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أفاد مراسلنا في ليبيا، بأن المباحث الجنائية الليبية وجهت رسالة للمفوضية العليا للانتخابات، باستبعاد المشير خليفة حفتر من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وأشار رئيس جهاز المباحث الجنائية المكلف يوسف ين حميدة في الرسالة، إلى صدور أوامر ضبط وإحضار سابقة بحق حفتر.

ليبيا.. الجنائية توجه رسالة للعليا للانتخابات باستبعاد حفتر من المترشحين
RT

المصدر: RT

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