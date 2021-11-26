شاهد.. لحظة تحييد الشرطة التونسية رجلا حاول تنفيذ هجوم أمام مقر وزارة الداخلية
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرجح أنه يوثق لحظات إحباط الشرطة التونسية، اليوم الجمعة، هجوما أمام مقر وزارة الداخلية.
ويظهر الفيديو، حسب التعليقات، رجال أمن وهم يلاحقون شخصا يعتقد أنه يحمل ساطورا ويسقط أرضا بعد سماع دوي طلقات نارية في حادث وقع أمام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة.
وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" أن الشرطة تعاملت مع شخص كان يحمل سلاحا أبيض وحاول اقتحام الوزارة حيث تم "إطلاق رصاصة عليه أصابت أحد رجليه لتتم السيطرة عليه والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة".
وأكد شهود عيان أن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية.
الشرطة أطلقت النار على المهاجم. #تونسhttps://t.co/4zsjq5bkek— Amira Mhadhbi (@AmiraMhadhbi85) November 26, 2021
#تونس شخص يحاول طعن أمنيين بساطور في شارع الحبيب بورقيبة أمام وزارة الداخلية وقد تم اطلاق النار عليه.— GÉNÉRAL⚔🇹🇳 (@Haykel7) November 26, 2021
الحمد الله تمت السيطرة على الوضع pic.twitter.com/neGwLOI8Yo
عاجل /تونس العاصمة— Ghassen Chougrani (@GChougranii) November 26, 2021
ايقاف ارهابي بطلق ناري امام الداخلية بعد ان حاول الاعتداء على امني بواسطة سلاح أبيض "ساطور ". pic.twitter.com/fzFCJHaarE
🔴 عاجل #تونس— ابن ليبيا السرتاوي🇱🇾🇱🇾🇱🇾 (@MstrMax11) November 26, 2021
شخص يحاول اقتحام وزارة الداخلية وسط العاصمة التونسية والأمن يطلاق النار عليه . pic.twitter.com/BHrp0tCZSs
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية
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