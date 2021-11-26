ليبيا.. محامي سيف الإسلام القذافي يستلم وصل الطعن الذي قدمه بشأن استبعاد موكله من الانتخابات بليبيا

استلم محامي سيف الإسلام القذافي من لجنة الطعون الانتخابية بمجلس الأعلى للقضاء وصل الطعن الذي قدمه بشأن استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

إقرأ المزيد

واستلم محامي القذافي خالد الزائدي وصل استلام الطعن الذي قدمه في الموعد المحدد، وذلك قبل أن تتعرض المحكمة لهجوم مسلح وطرد القضاة والموظفين.

ونشرت قناة "الجماهيرية" الليبية على موقعها الرسمي صورة عن وصل استلام الطعن الانتخابي الذي استلمه محامي سيف الإسلام القذافي.

وكان خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، قد قال في وقت سابق إن مجموعة مسلحة أغلقت محكمة الاستئناف في مدينة سبها، حيث كان يُفترض النظر في الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشح موكله.

وأوضح الزايدي في فيديو متداول أن "قوة مسلحة هاجمت المحكمة وطردت الموظفين والقضاة بقوة السلاح"، مؤكدا أن عدم عقد جلسة النظر في قرار الطعن من شأنه أن "يؤثر على مجريات الانتخابات برمتها".

وكان سيف الإسلام معمر القذافي قدم طعنا لمحكمة سبها بعد إدراج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اسمه على قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك استنادا على اتهامه بتهمة جنائية تمنعه من الترشح.

ناصر حاتم

المصدر: RT