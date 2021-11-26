إصاباة 3 صحفيين وعشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بجنوب نابلس

أفادت مراسلتنا في فلسطين، بإصابة 31 مواطنا فلسطينينا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ببلدة بيتا بجنوب نابلس، ومن ضمن الإصابات ثمانية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 منهم صحفيون.

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وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية نقلا عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن "مراسل تلفزيون "فلسطين" بكر عبد الحق أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف، إضافة إلى ثلاثة صحفيين آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضاف جبريل: أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين بشكل كثيف، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، كما أنهم يتعمدون استهداف الصحفيين".

المصدر: RT+وكالة وفا