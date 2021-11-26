الأردن.. مسيرة احتجاجية ترفض اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل والإمارات
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شهدت العاصمة الأردنية، اليوم الجمعة، احتجاجات ضمت آلاف المواطنيين الرافضين للاتفاقية الموقعة مؤخرا بين الأردن وإسرائيل والإمارات بشأن المياه مقابل الطاقة.
والاتفاقية الجديدة الموقعة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي هي أكبر اتفاقية تعاون على الإطلاق بين هذه البلدان، حيث تم الإعلان عنها في معرض "دبي إكسبو" في 22 نوفمبر، بحضور مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري.
RT
RT
RT
ووفقا للاتفاقة "ستشتري إسرائيل الطاقة الشمسية من منشأة مقرها الأردن تبنيها شركة إماراتية، وسيشتري الأردن المياه من موقع تحلية إسرائيلي سيتم بناؤه على ساحل البحر الأبيض المتوسط".
المصدر: RT+RUPTLY
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