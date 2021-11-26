بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعبر عن انزعاجها من أنباء الهجوم على محكمة سبها

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها حيال الانباء التي تحدثت عن تعرض محكمة سبها إلى هجوم يوم الخميس.

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وأدانت البعثة الأممية في ليبيا بشدة "أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات"، مذكرة في السياق بـ"قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 (2021) ، ومخرجات باريس، وآخرها البيان الرئاسي لمجلس الأمن فيما يتعلق بالمساءلة عن الأعمال التي تعرقل الانتخابات".

وشددت بعثة الدعم الأممية في ليبيا على أهمية حماية العملية الانتخابية، لافتة إلى إن "الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية".

وجددت البعثة دعوتها إلى إجراء " انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 ديسمبر، وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا