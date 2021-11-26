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لبنان.. اقتحام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية وإزالة صورة رئيس الجمهورية (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. اقتحام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية وإزالة صورة رئيس الجمهورية (فيديو)
الصورة من "تويتر"
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اقتحم محتجون مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتخطي سعر صرف الدولار الـ25 ألف ليرة، وأزالوا صورة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وبعد أن اقتحم المحتجون مبنى الوزارة، أزالوا صورة عون ثم أعادوا تعليقها بشكل مقلوب، وطالبوا بلقاء وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، الذي قام بإرسال أحد مستشاريه، مما أثار غضب المحتجين.

وبعد أخذ ورد بين المحتجين المطالبين بأن تقوم الوزارة بواجباتها وأن تكون شفافة وتقول أين ذهبت المساعدات وكيف توزع وأين وصلت البطاقة التمويلية، وأن تقوم بدورها اتجاه الفقراء، حضر الوزير وأكد أن "أبواب الوزارة ومكتبه مفتوحة للجميع للحوار".

وبعد استمرار صراخ المحتجين، قال الوزير: "هذا المستوى ما رح كفي فيه.. ما فينا نحكي بهذا الجو اعتذر منكم"، ثم غادر القاعة التي تجمع فيها المحتجون.

المصدر: RT + قناة "الجديد"

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