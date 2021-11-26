لبنان.. اقتحام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية وإزالة صورة رئيس الجمهورية (فيديو)

اقتحم محتجون مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتخطي سعر صرف الدولار الـ25 ألف ليرة، وأزالوا صورة رئيس الجمهورية ميشال عون.

اقتحام وزارة الشؤون الاجتماعية pic.twitter.com/kCDCdEJcPo — Abou_Roro حساب جديد مطلوب دعم وشكرايا حرام الشوم. (@Abou_Roroo) November 26, 2021

وبعد أن اقتحم المحتجون مبنى الوزارة، أزالوا صورة عون ثم أعادوا تعليقها بشكل مقلوب، وطالبوا بلقاء وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، الذي قام بإرسال أحد مستشاريه، مما أثار غضب المحتجين.

اهم لحظة في اقتحام وزارة الشؤون الاجتماعية #لبنان_تحت_الاحتلالpic.twitter.com/ozHr24H8C3 — لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) November 26, 2021

وبعد أخذ ورد بين المحتجين المطالبين بأن تقوم الوزارة بواجباتها وأن تكون شفافة وتقول أين ذهبت المساعدات وكيف توزع وأين وصلت البطاقة التمويلية، وأن تقوم بدورها اتجاه الفقراء، حضر الوزير وأكد أن "أبواب الوزارة ومكتبه مفتوحة للجميع للحوار".

وبعد استمرار صراخ المحتجين، قال الوزير: "هذا المستوى ما رح كفي فيه.. ما فينا نحكي بهذا الجو اعتذر منكم"، ثم غادر القاعة التي تجمع فيها المحتجون.

المصدر: RT + قناة "الجديد"