مصر تكشف عن نسبة تطعيم مواطنيها بلقاح كورونا والصحة تستعد لاستقبال دفعة بالملايين من اللقاحات

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان في مصر، عن آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، من ضمنها عدد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح.

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وقالت الوزارة في تقرير، إن "عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا في مصر وصل إلى 43 مليون مواطن، بما يعادل 30% من المواطنين، ووفقا للخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا سيتم الوصول إلى المستهدف، وهو تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري".

وأضافت الوزارة: "نستعد لاستقبال 17 مليون جرعة من لقاح كورونا على نهاية الشهر القادم، واستقبلت وزارة الصحة والسكان أكثر 3 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير اللقاحات، حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة، هذه اللقاحات متنوعة بين لقاح "جونسون آند جونسون" ولقاح "أسترازينيكا".

وأوضحت الوزارة، أن هناك تسهيلات تقدمها الدولة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، فتم نزول فرق طبية من خلال أكشاك في المترو والمولات التجارية لتطعيم المواطنين بدون التسجيل المسبق للقاح كورونا على موقع تسجيل الوزارة التابع لوزارة الصحة والسكان.

وجددت وزارة الصحة والسكان المصرية دعوتها للمواطنين، بشأن التسجيل على موقع الوزارة للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين.

المصدر: الوطن