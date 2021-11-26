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تحذيرات من العقارب والثعابين في السعودية

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تحذيرات من العقارب والثعابين في السعودية
تحذيرات من العقارب والثعابين في السعودية
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حذر خبير الطقس السعودي صالح الشيخي من خروج العقارب والثعابين خاصة في مثل هذه الأيام والأوقات.

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وقال الشيخي محذرا عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "هذه الأيام تخرج العقارب والثعابين، ووقت تكاثرها، فبعضها تدخل البيوت؛ يجب الحذر منها خصوصا أهل البر والكشتات والأحياء القديمة والعشوائية والمجاورة للخبوت والبراري".

وفي وقت سابق، تسببت موجة من الطقس السيئ في خروج أعداد كبيرة من العقارب من جحورها بمحافظة أسوان جنوبي مصر، هاجمت نحو 500 من المواطنين.

المصدر: RT

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