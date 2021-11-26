تحذيرات من العقارب والثعابين في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtox
حذر خبير الطقس السعودي صالح الشيخي من خروج العقارب والثعابين خاصة في مثل هذه الأيام والأوقات.
وقال الشيخي محذرا عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "هذه الأيام تخرج العقارب والثعابين، ووقت تكاثرها، فبعضها تدخل البيوت؛ يجب الحذر منها خصوصا أهل البر والكشتات والأحياء القديمة والعشوائية والمجاورة للخبوت والبراري".
وفي وقت سابق، تسببت موجة من الطقس السيئ في خروج أعداد كبيرة من العقارب من جحورها بمحافظة أسوان جنوبي مصر، هاجمت نحو 500 من المواطنين.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.