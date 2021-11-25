رئيس "حركة مجتمع السلم" الجزائرية يوجه رسالة إلى المغاربة إثر زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمملكة

دعا رئيس "حركة مجتمع السلم" الجزائرية، عبد الرزاق مقري، المغاربة إلى "قراءة مآل الدول التي سلمت أمرها إلى إسرائيل"، في تعليقه على زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للمملكة.

وقال في بيان إنه "على المغاربة أن يقرؤوا مآل الدول التي سلمت أمرها إلى الصهاينة، إنها تعيش كلها في أزمات لم تخرج منها"، مضيفا أن "المطلوب من أصلاء المغرب، من الشعب والنخب، أن ينتبهوا إلى المخاطر التي تهدد بلدهم والفتن التي سيغرقون فيها جراء هذه السياسات التي يفرضها عليهم المخزن".

وأشار مقري إلى أن زيارة غانتس والتنسيق الأمني والعسكري بين تل أبيب والرباط "خيانة عظيمة سيسجلها التاريخ بأسوأ عبارات الخزي والانحطاط الديني والأخلاقي وانخرام الرجولة والمروءة عند أصحاب القرار المغاربة".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "هو الأداة المباشرة لقـتل أشقائنا الفلسطينيين وتدمير بيوتهم، كما أن الاتفاقيات العسكرية التي أبرمت في هذا البلد الجار تشكل استعانة مباشرة بأعداء الأمة على الجزائر وتهـديد لها بسبب مواقفها الثابتة ضد التطبيع".

المصدر: RT