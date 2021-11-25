مستشار الرئيس اليمني لـRT: لا نجد ضيرا في التطبيع مع إسرائيل!

أكد عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المقيم في الرياض، استعداد بلاده لإقامة علاقات مع إسرائيل "إذا تحقق بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال في مقابلة مع برنامج "قصارى القول"، إن الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل إنما انطلقت من تحقيق مصالح مشتركة، مضيفا أنه "علينا الاتحاد والنظر إلى المصالح المشتركة".

وفي سياق آخر، أشار المفلحي إلى أن قوات يقودها طارق محمد صالح، شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح تخوض مع " قوات العمالقة" معارك في الساحل الغربي لليمن ضد الحوثيين وتمكنت من الاستيلاء على مواقع مهمة.

ونوه المفلحي بأن المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي "يمثل مصالح شعب الجنوب"، داعيا إلى توحيد الجهود "ضد العدو المشترك".

وأشاد المفلحي بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في حرب اليمن وتحالفها مع المملكة العربية السعودية، كما أوضح أن اتفاق ستوكهولم مع الحوثيين "يعد لاغيا منذ خرقه على يدهم بعد أسابيع قليلة من إبرامه".

المصدر: RT