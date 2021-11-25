شحنة مساعدات إنسانية قطرية تصل أفغانستان
وصلت طائرة قطرية محملة بمساعدات إنسانية إلى مطار كابل الدولي، في أفغانستان.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن شحنة المساعدات احتوت على 39 طنا من المساعدات الطبية والغذائية، مقدمة من "قطر الخيرية" بالتعاون مع "صندوق قطر للتنمية".
وأضافت الوكالة أن الاستجابة القطرية تهدف "لتوفير الاحتياجات الضرورية العاجلة للشعب الأفغاني، لمواجهة فصل الشتاء"، وأنها تأتي ضمن "الجسر الجوي الإنساني من دولة قطر لدعم الشعب الأفغاني".
وأشارت الوكالة إلى أن حجم المساعدات الإنسانية القطرية التي وصلت أفغانستان حتى الآن بلغت 469 طنا.
وصول طائرة قطرية تحمل 39 طنا من المساعدات الطبية والغذائية مقدمة من قطر الخيرية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية إلى مطار كابول الدولي في أفغانستان، وذلك ضمن الجسر الجوي الإنساني من دولة قطر لدعم الشعب الأفغاني. #قناhttps://t.co/h3p6ur9P1mpic.twitter.com/xte7wJdAPg— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 25, 2021
المصدر: وكالة الأنباء القطرية
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