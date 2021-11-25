أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس، تسجيل 115 إصابة جديدة بكورونا نزولا من 130 أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 949378.

ولم تسجل الوزارة أي وفاة اليوم مقارنة مع أربع وفيات أمس، لتستقر أعداد الوفيات بسبب كورونا عند 14770.

وأعلن المغرب اليوم "تعليق الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين من وإلى فرنسا، ابتداء من 26 نوفمبر الحالي، وذلك حتى إشعار آخر".

وقالت مصادر رسمية مغربية إن هذا القرار يأتي "للحفاظ على مكتسبات المغرب فيما يتعلق بتدبير جائحة كورونا، ولمواجهة تردي الوضع الصحي في بعض البلدان الأوربية الجارة".

وفرض المغرب "جواز التلقيح" ضد فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن العامة، بعد تطعيم أكثر من 50 بالمئة من سكانه.

وسبق أن ألغت المملكة الرحلات مع روسيا والمملكة المتحدة وهولندا بسبب مخاوف متعلقة بكوفيد-19 أيضا.

ومدد المغرب اليوم حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا حتى 31 ديسمبر المقبل.

المصدر: وكالات