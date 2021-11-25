عودة 617 عراقيا كانوا عالقين على حدود بيلاروس

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عودة 617 عراقيا من العالقين على حدود بيلاروس.

وقال في بيان صحفي، إن "جهود الوزارة مستمرة بإعادة المهاجرين طوعيا، وأعيد 617 مواطنا بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية من العاصمة مينسك".

وأضاف، أن "العودة الطوعية مسار إنساني واستجابة دبلوماسية وضعنا جميع القدرات لإنجاحها".

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد سيرت في 18 نوفمبر الجاري أول رحلة لإجلاء المهاجرين العراقيين الراغبين في العودة إلى وطنهم من بيلاروس، وذلك بالتنسيق مع حكومة مينسك.

المصدر: RT