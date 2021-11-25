المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا بسبب الجائحة
Reuters SAA/
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قررت السلطات المغربية، اليوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين مع فرنسا، ذهابا وإيابا، اعتبارا من يوم غد الجمعة.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن قرار تعليق الرحلات سار حتى إشعار آخر.
وكان المغرب قد ألغى في السابق الرحلات الجوية مع روسيا وبريطانيا وهولندا بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: وكالات
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