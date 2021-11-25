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الجيش الإسرائيلي: كشف هوية الضابط السوري صلة الوصل مع حزب الله

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: كشف هوية الضابط السوري صلة الوصل مع حزب الله
Sputnik وحدات من الجيش السوري
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قال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا في الجيش السوري مسؤولا عن الاستطلاع في منطقة الجولان، "يقدم مساعدة لنشاطات حزب الله في قيادة الجنوب في منطقة فض الاشتباك".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في عدة منشورات عبر "تويتر" إنه تم "كشف النقاب" عمن قال إنه النقيب بشار الحسين، قائد سرية الاستطلاع في اللواء 90، ومن سكان حي عكرمة الواقع في مدينة حمص.

ووصف أدرعي الحسين بأنه "يُعد بمثابة خلية صلة الوصل بين قيادة الجنوب التابعة لحزب الله والفيلق الأول للجيش السوري" وأضاف أنه "على تعاون وثيق مع الحاج هاشم المسؤول عن قيادة الجنوب ونجله جواد هاشم المسؤول عن منطقة الفرقة السابعة في قيادة الجنوب". حسب أدرعي.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الحسين، وبحكم منصبه، يقوم "في إطار مهمته في سرية الاستطلاع بجمع ودراسة نقاط المراقبة وإقامة دوريات مختلفة على طول الجبهة الأمامية، تطال المنطقة العازلة التي تحظر اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974 الوجود العسكري السوري فيها".

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي "يراقب من كثب ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود".

وحمّل أدرعي "النظام السوري المسؤولية عن جميع النشاطات التي تدار على أراضيه ضد إسرائيل".

المصدر: RT

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