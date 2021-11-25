بغداد تسير رحلتين استثنائيتين لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية
Reuters
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أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، تسيير رحلتين جويتين استثنائيتين لإجلاء العراقيين العالقين بين الحدود البيلاروسية البولندية.
وقال مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية عباس عمران في بيان صحفي: "استنادا لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي وبعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة سيرت رحلتين مباشرتين من مطار بغداد الدولي إلى مطار مينسك لإجلاء المواطنين العراقيين".
وأضاف: "وفرنا كافة الجوانب المطلوبة لخدمة الوافدين لاسيما وأنهم يعانون من أوضاع إنسانية حرجة".
المصدر: RT
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