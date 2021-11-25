بغداد تسير رحلتين استثنائيتين لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، تسيير رحلتين جويتين استثنائيتين لإجلاء العراقيين العالقين بين الحدود البيلاروسية البولندية.

إقرأ المزيد

وقال مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية عباس عمران في بيان صحفي: "استنادا لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي وبعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة سيرت رحلتين مباشرتين من مطار بغداد الدولي إلى مطار مينسك لإجلاء المواطنين العراقيين".

وأضاف: "وفرنا كافة الجوانب المطلوبة لخدمة الوافدين لاسيما وأنهم يعانون من أوضاع إنسانية حرجة".

المصدر: RT