 
مباشر

السعودية تؤكد موقفها الداعم للسودان وتبارك الاتفاق السياسي

أخبار العالم العربي

السعودية تؤكد موقفها الداعم للسودان وتبارك الاتفاق السياسي
علي بن حسن جعفر وعبد الفتاح البرهان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtk3

رحبت السعودية بالاتفاق السياسي في السودان، وبعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه، واعتبرت ذلك خطوة وضعت السودان على مسار الانتقال الديمقراطي.

ونقل السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، اليوم الخميس، أثناء لقائه لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبد الفتاح البرهان، تهاني وتبريكات العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، بالوصول للإتفاق السياسي.

السعودية تؤكد موقفها الداعم للسودان وتبارك الاتفاق السياسي
RT

وقال السفير السعودي، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، مؤكداً استعداد المملكة لتقديم كافة المساعدات لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.

بدوره أثنى البرهان على الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية لدعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا