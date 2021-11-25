السعودية تؤكد موقفها الداعم للسودان وتبارك الاتفاق السياسي

رحبت السعودية بالاتفاق السياسي في السودان، وبعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه، واعتبرت ذلك خطوة وضعت السودان على مسار الانتقال الديمقراطي.

ونقل السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، اليوم الخميس، أثناء لقائه لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبد الفتاح البرهان، تهاني وتبريكات العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، بالوصول للإتفاق السياسي.

RT

وقال السفير السعودي، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، مؤكداً استعداد المملكة لتقديم كافة المساعدات لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.

بدوره أثنى البرهان على الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية لدعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.

المصدر: RT