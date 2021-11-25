مصر.. سيارة تدهس عددا كبيرا من المواطنين في مخبز (صورة)

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 17 آخرون من الأهالي، بعدما اقتحم سائق سيارة نقل، مخبزا بلديا بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، إثر انفلات عجلة القيادة من يده واختلال توازن السيارة.

وتلقت قوات الأمن إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم يفيد باقتحام سيارة نقل بمقطورة مخبزا بلديا بمدينة ديرب نجم، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 17 آخرين من الأهالي أثناء انتظارهم لحصولهم على كمية من الخبز.

وتبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق وتحركها بشكل عشوائي قبل أن تصطدم بالمخبز ومحل تجاري، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

المصدر: الوطن