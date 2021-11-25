مصر.. السيسي يوجه رسالة بعد السيول المدمرة في أسوان

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى المناطق المتضررة جراء السيول في محافظة أسوان.

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وتابع الرئيس المصري، الإجراءات والخدمات المقدّمة للأهالي والمواطنين في المناطق المتضررة، كما اطمأن على وصول الخدمات للأهالي المتضررين من سيول أسوان.

وتابع السيسي الإجراءات والخدمات المقدمة للأهالي والمواطنين بالمناطق التي تضررت من السيول، خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة، وذلك في إطار نشاط وجهود مبادرة "حياة كريمة".

واستقبل أهالي قرية غرب أسوان السيسي بحفاوة بالغة، حيث خرجت القرية للترحيب به فور وصوله، وحرص الرئيس على تحيتهم وكذلك الأطفال، واستمع إلى الأهالي خلال زيارته منزل أحد المواطنين.

وفي أثناء زيارته، أهدى الرئيس المصري أهالى اسوان المتضررين من السيول 500 شقة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وشهدت محافظة أسوان في جنوب مصر خلال الأيام الماضية موجة طقس سيِّئ غير مسبوقة منذ 11 عاماً بسبب التغيّر المناخي، وقد أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات بجروح، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي.

المصدر: الوطن