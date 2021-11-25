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رئيسة الحكومة التونسية في الجزائر ليوم واحد

أخبار العالم العربي

رئيسة الحكومة التونسية في الجزائر ليوم واحد
Reuters
رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن
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وصلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، اليوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة عمل تستمر ليوم واحد.

وكان في استقبال رئيسة الحكومة التونسية بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة.

وتندرج الزيارة في إطار تأكيد جودة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وكذلك الإرادة المشتركة لتوطيد هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.

المصدر: RT

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