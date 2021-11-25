البابا يدعو اللبنانيين إلى التعاون لإنقاذ وطنهم

دعا البابا فرنسيس، خلال لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، جميع اللبنانيين إلى التعاون من أجل إنقاذ وطنهم لكي يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتلاقي بين الشرق والغرب.

وقال البابا: "هموم ​لبنان​ كثيرة، وأنا سأحمله في صلاتي من أجل أن يخلصه الله من كل الأزمات".

وأفاد ميقاتي بأن البابا أكد أنه سيبذل كل جهده في جميع المحافل الدولية لمساعدة لبنان على عبور المرحلة الصعبة التي يعيشها وإعادة السلام والاستقرار إليه.

1/4 دعا البابا فرنسيس الى تعاون اللبنانيين من أجل انقاذ وطنهم، وطن الرسالة، كما وصفه سلفه القديس يوحنا بولس الثاني، و"ان يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتلاقي بين الشرق والغرب".

وقال "هموم لبنان كثيرة وانا سأحمله في صلاتي من اجل ان يخلصه الله من كل الازمات" ...@Pontifex_arpic.twitter.com/qNZUSe2SXF — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 25, 2021

وأشار ميقاتي إلى أنه "في هذه الأوقات الصعبة التي يمرّ بها لبنان، نحن في أمس الحاجة إلى الصلاة ليقي الله وطننا الويلات والشرور، كما أننا في أمس الحاجة لدعم الأصدقاء"، لافتا إلى أن "الحرب التي كادت أن تقضي على عيشنا المشترك علمتنا كيف نحمي هذه الميزة الفريدة ونجاهد اليوم للحفاظ عليها رغم التحديات والمخاطر، لأن فيها ضمانة لمستقبل اللبنانيين من دون تمييز".

المصدر:RT