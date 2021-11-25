تقرير عبري: إسرائيل وافقت على إمداد المغرب بطائرات مسيرة ومنظومات دفاعية حديثة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل وافقت على تلبية طلب المغرب لإمداده بعدة أنواع من الأسلحة المتطورة، منها طائرات قتالية مسيرة ومنظومة حديثة للدفاع الجوي.

وذكرت القناة الـ12 العبرية في تقرير نشرته اليوم الخميس أن "إسرائيل كانت ترفض تلبية مطالب المغرب بهذا الشأن، لكن هذا الأمر بات ممكنا في ظل تدفئة وتعزيز التعاون بين الدولتين".

ويأتي هذا التقرير بعد يوم من توقيع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في الحكومة المغربية، عبد اللطيف لوديي، ووزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في الرباط على مذكرة تفاهم غير مسبوقة تحدد التعاون الدفاعي بين بلديهما.

ووفقا لتقرير القناة الـ12، جاء ممثلون عن الحكومة المغربية إلى الاجتماع مع غانتس بقائمة تضم أنواع الأسلحة الإسرائيلية التي يرغبون في اقتنائها، بما في ذلك طائرات "هيرون" المسيرة، ورادارات من إنتاج شركة إلتا، ومنظومات Skylock المضادة للطيران المسير، ونسخة محدثة من طائرات "إف-5"، ناهيك عن منظومات "برق-8" للدفاع الجوي القابلة للنشر برا.

وأشار التقرير إلى أن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية ستتسلم مئات ملايين الدولارات ضمن إطار هذه الصفقة المزعومة، لافتا إلى أنها تأتي على خلفية تصاعد التوترات بين المغرب وجارتها الجزائر.

وأكد التقرير أن إسرائيل والمغرب خلال زيارة غانتس إلى الرباط اتفقتا على إجراء تدريبات مشتركة بين جيشيهما.

المصدر: القناة الـ12 الإسرائيلية