لبنان.. وقفة تضامنية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مع القاضي بيطار

نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، أمام قصر العدل في لبنان، وقفة تضامنية مع المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار.

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وقال الأهالي في بيان من أمام قصر العدل، إنه "بعد مرور أشهر على عرقلة التحقيق لم نر أمامنا سوى مشهد من شربكة قضائية واضحة بعيدة عن الملف الأساس".

وأكدوا ضرورة الاستمرار في محاسبة من اقترفت يداه جرما، مطالبين المعنيين بالقيام بواجباتهم القضائية والوظيفية.

أهالي قتلى انفجار #مرفأ_بيروت يعتصمون، اليوم الخميس، أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية دعماً للقاضي طارق البيطار. pic.twitter.com/x2Lc5Ctzpl — 24.ae (@20fourMedia) November 25, 2021

وأضاف الأهالي: "حان الوقت كي يأخذ القضاء قراره ليستمر التحقيق ونصل للحقيقة المرجوة". وتوجهوا إلى من وقف بوجه التحقيق بالقول: "لقد ارتكبتم جريمة أخرى بحقنا وحق شهدائنا، ولن يرحمكم التاريخ".

المصدر: "الجمهورية"