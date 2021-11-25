 
مباشر

لبنان.. وقفة تضامنية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مع القاضي بيطار

أخبار العالم العربي

لبنان.. وقفة تضامنية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مع القاضي بيطار
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtic

نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، أمام قصر العدل في لبنان، وقفة تضامنية مع المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار.

إقرأ المزيد
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون أمام قصر العدل للمطالبة باستمرار التحقيق (فيديو)
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون أمام قصر العدل للمطالبة باستمرار التحقيق (فيديو)

وقال الأهالي في بيان من أمام قصر العدل، إنه "بعد مرور أشهر على عرقلة التحقيق لم نر أمامنا سوى مشهد من شربكة قضائية واضحة بعيدة عن الملف الأساس".

وأكدوا ضرورة الاستمرار في محاسبة من اقترفت يداه جرما، مطالبين المعنيين بالقيام بواجباتهم القضائية والوظيفية.

وأضاف الأهالي: "حان الوقت كي يأخذ القضاء قراره ليستمر التحقيق ونصل للحقيقة المرجوة". وتوجهوا إلى من وقف بوجه التحقيق بالقول: "لقد ارتكبتم جريمة أخرى بحقنا وحق شهدائنا، ولن يرحمكم التاريخ".

المصدر: "الجمهورية"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا