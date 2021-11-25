 
مباشر

إغلاق السفارة السعودية في واشنطن ليومين

أخبار العالم العربي

إغلاق السفارة السعودية في واشنطن ليومين
Reuters
السفارة السعودية في واشنطن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtgf

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، أنها ستكون مغلقة اليوم الخميس وغدا الجمعة، على أن تفتح أبوابها يوم الاثنين القادم.

وأوضحت السفارة في تغريدة لها عبر "تويتر"، أن الإغلاق سيكون بسبب الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأشارت إلى أنه في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة الإلكتروني.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا