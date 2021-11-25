إغلاق السفارة السعودية في واشنطن ليومين

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، أنها ستكون مغلقة اليوم الخميس وغدا الجمعة، على أن تفتح أبوابها يوم الاثنين القادم.

وأوضحت السفارة في تغريدة لها عبر "تويتر"، أن الإغلاق سيكون بسبب الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أنه في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة الإلكتروني.

نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة يومي الخميس ٢٠٢١/١١/٢٥ و الجمعة ١١/٢٦/ ٢٠٢١ خلال الإجازة الفدرالية في الولايات المتحدة. و يستأنف العمل يوم الاثنين القادم ٢.٢١/١١/٢٩.

في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة. — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) November 24, 2021

المصدر: RT