بعد تداول فيديوهات تحرش بفتاتين.. الداخلية السعودية تعلق!

أثارت فيديوهات متداولة تظهر قيام شخص بالتحرش بفتاتين مستخدما ألفاظا مخالفة للآداب في المدينة المنورة غضبا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "شرطة محافظة ينبع تمكنت من تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة، وذلك أثناء سيرهما في أحد الأماكن العامة، وتوثيق ذلك ونشره."

شرطة منطقة المدينة المنورة : تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة pic.twitter.com/NwF0nhfbCB — الأمن العام (@security_gov) November 24, 2021

وأضاف المتحدث: "جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة".

وسبق أن بينت الداخلية السعودية أن عقوبة مرتكبي جريمة التحرش هي "السجن بمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

المصدر: واس