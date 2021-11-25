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بعد تداول فيديوهات تحرش بفتاتين.. الداخلية السعودية تعلق!

أخبار العالم العربي

بعد تداول فيديوهات تحرش بفتاتين.. الداخلية السعودية تعلق!
صورة للمتحرش بعد القبض عليه
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أثارت فيديوهات متداولة تظهر قيام شخص بالتحرش بفتاتين مستخدما ألفاظا مخالفة للآداب في المدينة المنورة غضبا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "شرطة محافظة ينبع تمكنت من تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة، وذلك أثناء سيرهما في أحد الأماكن العامة، وتوثيق ذلك ونشره."

وأضاف المتحدث: "جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة".

وسبق أن بينت الداخلية السعودية أن عقوبة مرتكبي جريمة التحرش هي "السجن بمدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

المصدر: واس

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