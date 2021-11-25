اتهام رئيس شركة كويتية بسرقة مليار ونصف مليار جنيه من مصر

أخلت محكمة الجنايات الكويتية سبيل رئيس مجلس إدارة شركة بكفالة في قضية سرقة مليار ونصف مليارجنيه مصري، عن طريق بيعه لأرض الشركة التي يترأسها بمصر، التي هي فرع من الشركة في الكويت.

وأكد الشاهد الأول في القضية، رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيسية للشركة التي يترأسها المتهم، والذي تقدم بالشكوى، على أن المتهم استصدر توكيلات لآخرين، وتصرف في بيع أرض للشركة مع عدم تخويله بذلك، إضافه إلى عدم سداده المبلغ الذي باع به الأرض، وهو ما دعاه لتقديمه إلى المحاكمة.

المصدر: القبس