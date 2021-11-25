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ضاحي خلفان يعلق على لقاء محمد بن زايد وأردوغان

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ضاحي خلفان يعلق على لقاء محمد بن زايد وأردوغان
Reuters MURAT CETINMUHURDAR/PPO
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
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علق نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان على اللقاء الذي جمع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وقال خلفان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "ما حملنا على تركيا ولا على أردوغان إلا حين شنوا الحملات علينا.. جنحوا للسلم فجنحنا".

وأضاف: "نحن أمة تسامح وسلام ووئام لكن مع من يكن لنا الاحترام".

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ووصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة في أول زيارة له منذ عام 2012، حيث استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقدا جلسة مباحثات مطولة.

وأعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

ووقع أردوغان وبن زايد عددا من الاتفاقات بين البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بينها توقيع البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي.

 

المصدر: RT

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