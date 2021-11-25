مراسل RT: بدء إطلاق سراح عدد من المعتقلين من سجن سوبا (صورة)

أفاد مراسل RT في السودان يوم الأربعاء بأن السلطات السودانية بدأت إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين من سجن سوبا في العاصمة الخرطوم.

وفي الأيام السابقة أطلق سراح 4 معتقلين سياسيين بينهم رئيس "حزب المؤتمر" عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان.

وجاءت عملية إطلاق المعتقلين بعد توقيع الإعلان السياسي بين القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وباشر حمدوك مساء الأحد مهامه بمكتبه في الخرطوم، بعد توقيع الاتفاق الذي يرمي إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

المصدر: RT + وسائل إعلام سودانية