مستشار الرئيس المصري: البلاد تشارف على الخروج من موجة كورونا الرابعة

أعلن محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، أن مصر تشارف على الانتهاء من الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وفي تصريح لقناة قناة "إم بي سي مصر"، قال تاج الدين: "نسعى لتطعيم 40 بالمئة من المواطنين بلقاحات كورونا قبل نهاية 2021".

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وتابع أن مصر لديها 80 مليون جرعة لقاحات كورونا متاحة ومتوفرة بتكلفة نحو 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن "هناك إقبالا كبيرا على اللقاح في الفترة الأخيرة".

ولفت إلى أن "جميع اللقاحات لها مدة فاعلية من 6 إلى 9 أشهر، وبدأت الدول التي منحت لقاحات لمواطنيها منذ فترة كبيرة إعطاء الجرعة الثالثة أو المعززة".

وأوضح أن "الجرعة الثالثة ستعطى للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وسيحصل عليها أولا الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وتابع أن "الدولة على وشك الانتهاء من الموجة الرابعة لفيروس كورونا وبدء العد التنازلي لنهايتها".

وقال: "استمرار الدولة في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا يقلل خطورة الإصابة بالفيروس ولا يمنع الإصابة، ما يستدعي ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

المصدر: RT