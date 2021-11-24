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خطة إسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية تشمل آلاف المنازل

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خطة إسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية تشمل آلاف المنازل
Reuters مستوطنات إسرائيلية ـ أرشيف
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أعلنت إسرائيل موافقتها الأولية على بناء آلاف المنازل الجديدة في حي استيطاني جديد شمالي القدس المحتلة.

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وأعطت بلدية القدس الضوء الأخضر لما وصفته بحي شرقي جديد على أراض واقعة على حدود الضفة الغربية، قرب مدينة رام الله.

والموقع، الذي كان فيه مطار في وقت من الأوقات، معروف للإسرائيليين باسم "عطروت".

وتقوم الخطة التي تتطلب مزيدا من مراحل الموافقة على بناء 3 آلاف منزل مع إضافة ستة آلاف أخرى في نهاية المطاف.

المصدر: "رويترز"

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