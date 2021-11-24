إسرائيل تمنح نصف مسيحيي غزة تصاريح دخول بمناسبة عيد الميلاد

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستسمح لنحو 500 من أصل ألف مسيحي في قطاع غزة بدخول إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، لاحتفالات عيد الميلاد.

وأعلن الجناح العسكري في مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) عن تصاريح تسمح للأشخاص بزيارة الأقرباء والأماكن المقدسة في إسرائيل والضفة الغربية.

وأضاف أنه سيزيد أيضا من وصول المسيحيين في الضفة الغربية المحتلة إلى القدس، ويسمح لنحو 200 مسيحي من غزة بالسفر عبر إسرائيل إلى الأردن في رحلات إلى الخارج.

وكانت السلطات الإسرائيلية قيدت الحركة من غزة منذ الحرب مع حماس التي استمرت 11 يوما في مايو الماضي، لكنها بدأت في الأشهر الماضية تخفف بعض القيود، ومنحت عدة آلاف من سكان غزة تصاريح للعمل داخلها كجزء من محاولات مصرية هادئة للتوسط في وقف إطلاق نار طويل الأمد.

ويعيش نحو 1000 مسيحي في غزة، من سكان القطاع البالغ عددهم مليونا نسمة.

المصدر: "أسوشيتد برس"