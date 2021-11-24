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واشنطن: التدخل في الانتخابات الليبية أو استخدام العنف قد يؤدي لعقوبات دولية

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واشنطن: التدخل في الانتخابات الليبية أو استخدام العنف قد يؤدي لعقوبات دولية
Reuters JOSHUA ROBERTS
علم الولايات المتحدة الأمريكية على مبنى الكونغرس
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أعلن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية جيفري ديلورينتيس أن "التدخل في الانتخابات الليبية أو استخدام العنف قد يؤدي لفرض عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي".

وفي إحاطة بمجلس الأمن، أضاف ديلورينتيس أن "التهديد بمقاطعة الانتخابات لن يعزز السلام، وعلى مجلس الأمن محاسبة معرقليها".

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ودعا "جميع الدول للالتزام بقرارات مجلس الأمن وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية".

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيش في مداخلته أمام مجلس الأمن إن "ليبيا تعاني مرحلة سياسية هشة، وعدم إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى نزاعات وصراعات".

 وأشار إلى أنه "تم الاتفاق بين أطراف ليبية على أسس دستورية للانتخابات الليبية".

 ولقت إلى أن "النتائج النهائية للانتخابات الليبية ستعلن بشكل متزامن"، مشيرا إلى أن "القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة فيما يخص العملية الانتخابية".

المصدر: "بوابة الوسط" 

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